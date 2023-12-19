О снижении арендных плат и создании соответствующих условий для торговцев рынков в г. Ош и Ошской области

Бишкек, "Саясат.kg". Владельцы крупных рынков данную инициативу восприняли положительно, выразили готовность поддержать руководства страны и проводимую им политику.
В рамках мер реализации реформы налогового законодательства Кабинетом министров КР, а также в целях поддержки предпринимателей, ГКНБ провел соответствующие разъяснительные работы с владельцами торгово-рыночных комплексов г. Ош и Ошской области о снижении арендных плат и создании соответствующих условий для торговцев рынков.
В результате владельцы крупных рынков данную инициативу восприняли положительно, выразили готовность поддержать руководства страны и проводимую им политику.
По г. Ош:
1. ОсОО «Келечек» г. Ош (вещевой рынок), исполнительный директор рынка Сопиев Баатырбек Акимович, снизил аренду до 30%;
2. ОсОО «Кудайберди» г. Ош (рынок автозапчастей), исполнительный директор Усонов Нурлан Айтбаевич, снизил аренду до 25%;
3. АО «Ош Акташ» (рынок автозапчастей), исполнительный директор Дорбанов Мирланбек, снизил аренду до 25%;
4. ОсОО «ТД Арча», владелец Кулушов Темирбек Эргешович, снизил аренду до 20%;
5. ОсОО «Момун Ата базары», заместитель директора Узаков Нурмамбет Базарбекович, снизил аренду до 50%;
6. Мини-рынок «Орозбу», владелец ИП Ахмедова Эльмира, снизила аренду до 25%;
7. Мини-рынок «Фрунзенский», владелец Арзибаев Алмазбек Толонович, снизил аренду до 20%;
8. Мини-рынок «Бостон», владелец Пазилов Карим, снизил аренду до 30%;
9. Мини-рынок «Бексултан» ИП «Текенова Ч.», снизил аренду до 25%;
По Кара-Суускому району владельцы рынков снизили арендные платы с
20 до 50%:
1. ОсОО «Сайкал ЮГ» Кара-Сууский район, исполнительный директор рынка Алмаматов Замирбек Абибиллаевич;
2. ОсОО «КСБ» Кара-Сууский район владелец Эргешов Анарбай Кочкорбаевич;
3. «Аманат МДМ» Кара-Сууский район, директор Жоошбаев Нурлан Женишбекович;
4. ОсОО «Хон Тей Ян» Кара-Сууский район, владелец Турсуналиев Шукур Турсуналиевич;
5. ИП «Жээнбекова» Кара-Сууский район, иполнительный директор Самиева Анипа Манасовна;
6. ИП «Надыров» Кара-Сууский район, исполнительный директор Самиева Анипа Манасовна;
7. ИП «Адылов» Кара-Сууский район, исполнительный директор Самиева Анипа Манасовна.
8. ИП «Шайназарова Б.» директор Садирова Упол Нурмаматовна.
По Узгенскому району:
1. Зерновой рынок, владелец Шарипов Садык Шакиржанович снизил арендную плату на 30 %;
2. Овощной рынок, владелец Набижанов Октом Хайдаржанович, снизил арендную плату на 30 %;
3. Рынок игрушек, владелец Каримов Отабек Токтосунович, снизил арендную плату до 30%;
4. Торговый центр «Келечек», владелец Абдумоминов Абдумалик Абдукаюмвич снизил аренду до 30%.
По Ноокатскому району:
1. Центральный рынок «Ноокат ТРК», владелец Алиев Кубанычбек, снизил аренду до 20 %;
2. ТРК «Береке Гранд», владелец Абжалиев Кубаныч, снизил аренду до 20%.
По Араванскому району:
1. Овощной рынок, ИП Мадрахимова Октамхан Абдукахаровна, снизил аренду на 50 %;
2. Вещевой рынок, форма собственности «кооператив, руководитель Абдураимов Абдумуталип, предварительно переговорено о снижении аренды на 50 %. В настоящее время, должно состояться собрание членов кооператива для обсуждения снижения арендной платы;
3. Вещевой рынок, ИП Нурмухамадов Махмадибрагим, снизил аренду на 50 %;
4. Рынок «Ак-Була», ИП Абдыхалыков Нурлан Нишанбаевич, снизил аренду на 50 %.