О снижении арендных плат и создании соответствующих условий для торговцев рынков в г. Ош и Ошской области

Бишкек, "Саясат.kg". Владельцы крупных рынков данную инициативу восприняли положительно, выразили готовность поддержать руководства страны и проводимую им политику.

В рамках мер реализации реформы налогового законодательства Кабинетом министров КР, а также в целях поддержки предпринимателей, ГКНБ провел соответствующие разъяснительные работы с владельцами торгово-рыночных комплексов г. Ош и Ошской области о снижении арендных плат и создании соответствующих условий для торговцев рынков.

В результате владельцы крупных рынков данную инициативу восприняли положительно, выразили готовность поддержать руководства страны и проводимую им политику.



По г. Ош:



1. ОсОО «Келечек» г. Ош (вещевой рынок), исполнительный директор рынка Сопиев Баатырбек Акимович, снизил аренду до 30%;

2. ОсОО «Кудайберди» г. Ош (рынок автозапчастей), исполнительный директор Усонов Нурлан Айтбаевич, снизил аренду до 25%;

3. АО «Ош Акташ» (рынок автозапчастей), исполнительный директор Дорбанов Мирланбек, снизил аренду до 25%;

4. ОсОО «ТД Арча», владелец Кулушов Темирбек Эргешович, снизил аренду до 20%;

5. ОсОО «Момун Ата базары», заместитель директора Узаков Нурмамбет Базарбекович, снизил аренду до 50%;

6. Мини-рынок «Орозбу», владелец ИП Ахмедова Эльмира, снизила аренду до 25%;

7. Мини-рынок «Фрунзенский», владелец Арзибаев Алмазбек Толонович, снизил аренду до 20%;

8. Мини-рынок «Бостон», владелец Пазилов Карим, снизил аренду до 30%;

9. Мини-рынок «Бексултан» ИП «Текенова Ч.», снизил аренду до 25%;

По Кара-Суускому району владельцы рынков снизили арендные платы с

20 до 50%:

1. ОсОО «Сайкал ЮГ» Кара-Сууский район, исполнительный директор рынка Алмаматов Замирбек Абибиллаевич;

2. ОсОО «КСБ» Кара-Сууский район владелец Эргешов Анарбай Кочкорбаевич;

3. «Аманат МДМ» Кара-Сууский район, директор Жоошбаев Нурлан Женишбекович;

4. ОсОО «Хон Тей Ян» Кара-Сууский район, владелец Турсуналиев Шукур Турсуналиевич;

5. ИП «Жээнбекова» Кара-Сууский район, иполнительный директор Самиева Анипа Манасовна;

6. ИП «Надыров» Кара-Сууский район, исполнительный директор Самиева Анипа Манасовна;

7. ИП «Адылов» Кара-Сууский район, исполнительный директор Самиева Анипа Манасовна.

8. ИП «Шайназарова Б.» директор Садирова Упол Нурмаматовна.



По Узгенскому району:



1. Зерновой рынок, владелец Шарипов Садык Шакиржанович снизил арендную плату на 30 %;

2. Овощной рынок, владелец Набижанов Октом Хайдаржанович, снизил арендную плату на 30 %;

3. Рынок игрушек, владелец Каримов Отабек Токтосунович, снизил арендную плату до 30%;

4. Торговый центр «Келечек», владелец Абдумоминов Абдумалик Абдукаюмвич снизил аренду до 30%.



По Ноокатскому району:



1. Центральный рынок «Ноокат ТРК», владелец Алиев Кубанычбек, снизил аренду до 20 %;

2. ТРК «Береке Гранд», владелец Абжалиев Кубаныч, снизил аренду до 20%.



По Араванскому району:



1. Овощной рынок, ИП Мадрахимова Октамхан Абдукахаровна, снизил аренду на 50 %;

2. Вещевой рынок, форма собственности «кооператив, руководитель Абдураимов Абдумуталип, предварительно переговорено о снижении аренды на 50 %. В настоящее время, должно состояться собрание членов кооператива для обсуждения снижения арендной платы;

3. Вещевой рынок, ИП Нурмухамадов Махмадибрагим, снизил аренду на 50 %;

4. Рынок «Ак-Була», ИП Абдыхалыков Нурлан Нишанбаевич, снизил аренду на 50 %.