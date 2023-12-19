В КР лицензии на строительство в случае неуплаты налогов будут аннулироваться

Госстрой намерен аннулировать лицензии строительных компаний, которые не будут платить налоги.

Об этом заявил глава ведомства Нурдан Орунтаев 18 декабря на итоговой пресс-конференции.

По его словам, с 2010 по 2023 год Госстрой выдал более 6 тысяч лицензий, из которых работают всего 300-400.

«Остальные попросту лежат в шкафах и перепродаются. Мы будем ставить жесткие ограничения, чтобы эти перепродажи закончились, чтобы было невыгодно их продавать. Будем ставить такие требования что, если в течение одного года нет каких-либо налоговых отчислений с этих компаний, мы будем вынуждены их аннулировать. Чтобы дальше с этими лицензиями никто не работал», - сказал Орунтаев.

Также Орунтаев сообщил, что по его устному поручению Госстрой приостановил выдачу лицензий на строительство. Кроме того, по его словам, Госстрой будет идти на крайние меры «вплоть до изъятия объектов и перепрофилирования и за счет этого выдавать компенсации людям».

До того как возглавить Госстрой Орунтаев работал вице-мэром Бишкека и стал известен общественности своими решениями по сносу незаконных построек в столице, что неоднократно вызывало недовольство владельцев строений.