Введение штрафов за отсутствие ОСАГО в Кыргызстане перенесли на 2025 год

Бишкек, "Саясат.kg". По действующему законодательству, штрафы за отсутствие ОСАГО в Кыргызстане должны начать действовать с 1 января 2024 года.

Министерство экономики и коммерции решило перенести введение штрафов за отсутствие Обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) на 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По действующему законодательству, штрафы за отсутствие ОСАГО в Кыргызстане должны начать действовать с 1 января 2024 года.

В Минэкономики пояснили, что переносят сроки, приняв во внимание мировую тенденцию повышения уровня цен, на продукты, коммунальные услуги и другие вещи.

«Также перенос срока ОСАГО предоставит возможность страховому рынку более качественно и основательно подготовиться к масштабному ОСАГО в начале 2025 года», - добавили в министерстве.

В Кыргызстане с марта действует ОСАГО для авто зарегистрированных в других государствах, а также для машин, находящихся в собственности юридических лиц, госорганов и органов местного самоуправления.

Ранее, в январе этого года, кабинет министров уже переносил сроки введения штрафов за отсутствие ОСАГО для физлиц, которые планировали ввести с 1 апреля 2023 года.

Также президент Садыр Жапаров ранее говорил, что сроки введения штрафов за отсутствие ОСАГО перенесли, так как проект был «сырым». Тогда же он сообщил, что заниматься страхованием будет госкомпания.

Закон об ОСАГО был принят еще в 2015 году и должен был вступить в силу в 2016 году, но из-за неопределенности стоимости страхового полиса, условий возмещения ущерба и его суммы водители выступали против.