«Когда выгоднее брать отпуск в 2024 году»

Бишкек, "Саясат.kg". Вопрос о том, когда взять отпуск, зависит от ряда факторов, таких как планы компании, личные обстоятельства и календарь праздников.

HeadHunter (headhunter.kg) — это ведущая онлайн-платформа по поиску работы и подбору персонала в Кыргызстане и странах СНГ.

Данный обзор подготовлен компанией HeadHunter Кыргызстан на основе анализа вакансий работодателей и резюме соискателей, размещенных на сайте HeadHunter (headhunter.kg).

Вопрос о том, когда взять отпуск, зависит от ряда факторов, таких как планы компании, личные обстоятельства и календарь праздников.

Если говорить о времени, когда можно получить максимальный отдых, стоит учитывать праздничные и выходные дни, чтобы создать более длительный период отдыха, использовав меньше дней отпуска. Например, связываясь с выходными и праздничными днями, можно сделать длинный уикенд или недельный отдых, потратив меньше дней отпуска. А если говорить про денежную выгоду, то тут стоит хорошо разобраться.

Отпуск становится более выгодным в месяцах с наибольшим числом рабочих дней, таких как июль и сентябрь в 2024 году (по 23 рабочих дня). В отличие от этого, март и октябрь представляет менее выгодный выбор для отпуска, имея лишь по 19 рабочих дней. Это связано с расчетом отпускных и заработной платы за отработанные дни. Зарплата делится на количество рабочих дней в месяце и умножается на отработанные дни.

Расчет отпускных включает в себя определение среднего дневного заработка, который рассчитывается исходя из календарных, а не только рабочих дней. Если отпуск приходится только на рабочие дни (например, понедельник, вторник и среда), человек получает оплату за эти дни по среднему дневному заработку, который вычитается из его оклада. Однако отпуск может стать более выгодным, если включить в него выходные дни: они не уменьшают оплату рабочих дней, но учитываются при расчете отпускных.

Менеджер по маркетингу и PR:

Рахима Махмудова