Сотрудники Института Акыйкатчы КР провели мониторинг в СИЗО-1 города Бишкека

Бишкек, "Саясат.kg". Для мониторинга они выборочно заходили камеры.

В следственном изоляторе сотрудники института ознакомились с условиями содержания арестованных, в том числе гражданского активиста Афтандила Жоробекова.

Для мониторинга они выборочно заходили камеры. В камере Афтандила Жоробекова на момент посещения находились шестеро арестованных, еще двоих увезли на следственные мероприятия, двое находились на прогулке. Всего в камере размещены десять человек, при этом в камере только 8 коек.

Сотрудники учреждения сообщили, что двоих арестованных привезли под утро и их в тот же день этапируют в другое учреждение.

Афтандила Жоробекова не было в камере, он был на прогулке. Сотрудники института после прогулки побеседовали с ним. Он не жаловался на условия содержания и состояние здоровья.

Жоробеков рассказал сотрудникам, что не согласен с избранной ему мерой пресечения, в этой связи его адвокат подал жалобу на изменение меры пресечения.

Также сотрудники ознакомились с условиями содержания другого гражданского активиста Мелиса Аспекова.

Ранее в Институт Омбудсмена поступило заявление о необходимости проведения ему обследования в больнице, так как он жалуется на боли в сердце.

Сотрудники СИЗО-1 сообщили, что 21 декабря его отправят в частную клинику «Бикард» для проведения обследования.