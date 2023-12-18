В Баткенской области задержан контрабандный груз на 2 млн 650 тыс. сомов

Бишкек, "Саясат.kg". По предварительным оценкам эксперта, ориентировочная сумма задержанных грузов составляет более 2 млн 650 тыс. сомов.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с контрабандной деятельностью, на автодороге «Мурас-Арка» Жаны-Жерского а/а Лейлекского района Баткенской области сотрудниками ГКНБ КР совместно с военнослужащими ПС ГКНБ КР с 11 по 14 декабря 2023 года задержаны следующие контрабандные грузы:

- 2 единицы автомашин марки «Мерседес Бенц Спринтер» под управлением граждан КР «Т.А.А.», 1993 г.р., уроженца и жителя с.Арка и «Д.Б.А.», 1981 г.р., уроженца и жителя с.Кулунду Кулундинского а/а., в которых обнаружено большое количество бытовой техники без каких-либо сопроводительных документов.

- автотранспортное средство марки «Мерседес-Бенц Спринтер» под управлением гражданина КР «А.А.А., 1985 г.р., уроженца и жителя с.Кулунду Кулундинского а/а, который осуществлял перевозку кондитерских изделий (650 коробок сладости, общим весом примерно 3250 кг) без каких-либо сопроводительных документов.

Задержанные автотранспортные средства вместе с грузом остановлены на ответственное хранение на территории ПогЗ «Жаны-Жер». По предварительным оценкам эксперта, ориентировочная сумма задержанных грузов составляет более 2 млн 650 тыс. сомов.

По указанным фактам ГКНБ проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела и причастных лиц.

