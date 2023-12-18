Видео - В отношении снижения стоимости арендной платы ТРК в Иссык-Кульской области

Бишкек, "Саясат.kg". Достигнута договорённость о снижении ими стоимости арендной платы за предоставляемые торговые места.

ГКНБ КР продолжает оказывать содействие в реализации налоговой реформы Кабинета Министров КР, по итогам проведенных переговоров с наиболее крупными владельцами торгово-рыночных комплексов Иссык-Кульской области достигнута договорённость о снижении ими стоимости арендной платы за предоставляемые торговые места, в размере 20 процентов.

В частности, решение о снижении арендной стоимости торговцам приняты администрациями следующих торгово-рыночных комплексов Иссык-Кульской области:

- ТРК «Ак-Тилек плюс» («продуктовый рынок» в г.Каракол), зарегистрирован на А.Баракову;

- ТРК «Ак-Тилек» («вещевой рынок», «мясная продукция» и «сухофрукты» г.Каракол), зарегистрирован на Д.Исаеву;

- ТРК «Бугу» и «Макиш» («овощной рынок», «золотые украшения», «вещевой рынок» в г.Каракол), зарегистрирован на А.Рыскулову;

- ТРК «Ак-Тилек +5» («вещевой рынок» и «складские помещения» г.Каракол), зарегистрирован на Б.Осконбаеву;

- ТРК «Ак-Тилек +2» («продуктовый рынок» г.Каракол), зарегистрирован на Т.Сакееву;

Вместе с тем, владельцами ТРК Иссык-Кульской области проводятся мероприятия по улучшению инфраструктуры рынков для создания соответствующих комфортных условий рядовым предпринимателям, занимающихся торговлей на рынках.

