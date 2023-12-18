В Кыргызстане до конца года будут сданы в эксплуатацию 16 школ и 2 детсада

В Кыргызстане до конца года будут сданы в эксплуатацию 16 школ и 2 детсада.

Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства КР Нурдан Орунтаев.

По его словам, согласно поручению президента КР, в 2023 году по всей республике было запланировано строительство 100 школ.

«На данный момент 84 из них завершены, остальные 16 школ находятся на стадии ввода в эксплуатацию и будут сданы до конца 2023 года. Тем не менее, мы пытаемся увеличить количество школ до 110», — сказал он.

Орунтаев добавил, что в 2023 году также были запланировано строительство 10 детских садов и реконструкция здания одного детсада. На сегодняшний день сдано в эксплуатацию 8 детских садов, оставшиеся 2 детсада сдадут до конца года.

Кабар