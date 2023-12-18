Кафе «Батуми» было перемещено на новое место – Орунтаев

Мэрия Бишкека переместила кафе «Батуми» на новое место.

Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства КР Нурдан Орунтаев.

Он отметил, что вопрос с владельцами кафе был решен еще в тот период, когда он занимал должность вице-мэра.

«Мэрия Бишкека выделила место и переместила кафе», - сказал он.

Напомним, 24 мая пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что по ул. Тыналиева сносят кафе «Батуми» общей площадью 1 тыс. 300 кв. метров.

Причина сноса – многочисленные нарушения при строительстве и функционировании данного объекта. При аренде участка арендатор указал, что на одной части участка будет развернута парковка, а на другой будет установлен объект из легкой конструкции. Однако на месте построено капитальное задние в виде ресторана. Так, в связи с указанными нарушениями, владельцам отказано в продлении договора аренды, Управлению по контролю за землепользованием мэрии Бишкека поручено произвести снос объекта.

После, председатель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ КР) Камчыбек Ташиев по поручению президента Садыра Жапарова посетил кафе, где проводится демонтаж указанного заведения.

Было возбуждено уголовное в отношении вице-мэра Нурдана Орунтаева и других должностных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ст. 216 ч.3 (Уничтожение или повреждение чужого имущества) и ст.337 ч.3 (Злоупотребление должностным положением).

В ходе следствия Орунтаев обязался возместить нанесенный ущерб потерпевшей стороне.



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