Посольство Китая упростило порядок выдачи виз для кыргызстанцев

Министерство положительно отмечает готовность китайской стороны поэтапно облегчать условия въезда граждан Кыргызстана в Китай.

В результате проведенных с китайской стороной переговоров для граждан Кыргызстана упрощается порядок выдачи виз Китайской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По ее данным, посольством КНР в КР с 17 декабря 2023 года отменяется требование об обязательной предварительной электронной записи для подачи документов на получение визы. Консульский отдел Посольства будет принимать соискателей виз КНР в порядке живой очереди в установленные дни и часы приема.

Также отменяется требование о представлении приглашения от китайской стороны со специальным штрих-кодом для получения виз КНР для бизнесменов и предпринимателей, а также граждан Кыргызстана, направляющихся в Китай в целях осуществления деловой поездки, участия в культурных, научных, образовательных мероприятиях. Граждане КР могут подать заявление на получение визы КНР соответствующей категории при наличии приглашения, а также ходатайства/обращения от уполномоченных государственных органов КР.

Одновременно Министерство напоминает, что с 7 ноября текущего года больше не требуется консульская легализация кыргызских документов, предназначенных для использования на территории КНР, при наличии апостиля.

Министерство положительно отмечает готовность китайской стороны поэтапно облегчать условия въезда граждан Кыргызстана в Китай.

Кабар