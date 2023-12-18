Госстрой КР в 2023 году разработал генпланы 29 населенных пунктов и 2-х городов

В 2023 году на сумму 37,8 млн сомов разработаны генеральные планы 29 населенных пунктов по республике...

Государственным агентством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства КР в 2023 года разработан генплан 29 населенных пунктов и 2-х городов. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил директор Госагентства Нурдан Орунтаев.

Он отметил, что разработка проведена в соответствии с программой по разработке генеральных планов населенных пунктов КР на 2018-2025 годы, утвержденной постановлением правительства КР от 17 августа 2017 года.

«Так, в 2023 году на сумму 37,8 млн сомов разработаны генеральные планы 29 населенных пунктов по республике и 2-х городов – Каинды и Джалал-Абад. В свою очередь, в 2024 году на сумму 31 млн сомов планируется завершение разработки: 26 населенных пунктов и 3-х городов – Майлы-Суу, Кок-Жангак и Ош», - сказал он.

Кабар