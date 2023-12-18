Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем Государственного гимна

Бишкек, "Саясат.kg". Пусть этот праздник еще сильнее сплотит наш народ, укрепит чувство ответственности каждого за страну.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 18 декабря, поздравил кыргызстанцев с Днем Государственного гимна.

Текст поздравления Главы государства:

«Уважаемые соотечественники!

После обретения независимости наша страна приняла свои государственные символы – это Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн Кыргызской Республики.

Наш Государственный гимн, являющийся главным атрибутом независимой Кыргызской Республики, был одобрен «легендарным парламентом» 18 декабря 1992 года.

Авторами слов гимна стали известные писатели Джалиль Садыков и Шабданбек Кулуев, знаменитые композиторы Насыр Давлесов и Калый Молдобасанов создали музыку. С тех пор величественный гимн звучит в сердце каждого гражданина, вызывая чувство гордости за страну и единства с народом Кыргызстана.

Когда видишь наш герб, как флаг страны развевается высоко, захватывает особое волнение, а когда звучит наш гимн, отражающий мужество кыргызского народа на своем пути развития, дружбу, согласие, устремленность в будущее, это чувство усиливается, и наша любовь к Родине возрастает, укрепляя наш патриотизм.

Наши спортсмены-чемпионы, добиваясь высоких успехов за пределами страны, испытывают невыразимые волнительные чувства, когда звучит Государственный гимн.

Вот почему смысл, содержащийся в каждой строке, в каждом слове нашего Государственного гимна, так важен. Ведь когда звучит гимн, каждый из нас получает духовное возвышение, он придает нам силу и энергию.

С исполнением гимна раскрывается суть нашего суверенитета, нашего главного достояния, перед глазами предстает история, пройденный путь предков, рука само собой тянется к сердцу, побуждая дать обещание передать потомкам суверенитет, унаследованный от предков.

Дорогие соотечественники, от всей души поздравляю всех вас с Днем Государственного гимна Кыргызской Республики.

Пусть этот праздник еще сильнее сплотит наш народ, укрепит чувство ответственности каждого за страну.

Пусть наш гимн, призывающий свято хранить независимость, любить Родину, уважать наши духовные ценности, будет звучать веками!».