Видео - В Джалал-Абадской области за торговлю наркотиками задержан сотрудник милиции

Бишкек, "Саясат.kg". Общий вес изъятых наркотических средств составил 562 грамм.

ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресечен один из устойчивых каналов сбыта наркотических средств, организованный сотрудником ПОМ Бек-Абад Сузакского РОВД Джалал-Абадской области капитаном милиции К у К.

Установлено, что указанный сотрудник на протяжении длительного времени активно занимался перевозкой и сбытом крупных партий наркотиков на территории Джалал-Абадской области.

14 декабря 2023 года в рамках ранее возбужденного уголовного дела совместно с отделом службы безопасности УВД Джалал-Абадской области при очередном сбыте партии наркотического средства «афганский чарс» вышеуказанный сотрудник милиции задержан с поличным. Кроме него задержаны двое гражданских лиц И.И.И., У.Ш.М. имеющие причастность к наркоторговле. Общий вес изъятых наркотических средств составил 562 грамм.

В настоящее время все задержанные водворены в ИВС ГКНБ Кыргызской Республики, ведется следствие.