Университету «Манас» передадут в аренду 70 гектаров: будут заниматься наукой

Кыргызско-Турецкому университету «Манас» передадут в аренду 70 гектаров земли.
Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Акылбек Жапаров.
Земельный участок находится в бессрочном пользовании национального природного парка «Ала-Арча» при управлении делами президента и расположен в селе Байтик.
Согласно документу, срок аренды составляет 49 лет. Участок передается для организации исследовательского центра устойчивого сельского и лесного хозяйства, животноводства. Вуз должен в течение трех лет организовать и начать его деятельность.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/282451/