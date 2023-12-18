Университету «Манас» передадут в аренду 70 гектаров: будут заниматься наукой

Кыргызско-Турецкому университету «Манас» передадут в аренду 70 гектаров земли.

Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Акылбек Жапаров.

Земельный участок находится в бессрочном пользовании национального природного парка «Ала-Арча» при управлении делами президента и расположен в селе Байтик.

Согласно документу, срок аренды составляет 49 лет. Участок передается для организации исследовательского центра устойчивого сельского и лесного хозяйства, животноводства. Вуз должен в течение трех лет организовать и начать его деятельность.



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