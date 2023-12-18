На автодороге Каракол — Тюп в ДТП погибли два человека, девять госпитализированы

На автодороге Каракол — Тюп столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.
По меньшей мере два человека погибли, сообщают очевидцы.
ДТП произошло вчера утром. По данным УВД Иссык-Кульской области, девять человек с травмами различной степени тяжести доставлены в Тюпскую районную больницу.
По предварительным данным, авария произошла на повороте к селу Михайловка. Иномарка выехала на встречную полосу, где в это время двигался микроавтобус. Произошло столкновение. В результате ДТП оба водителя погибли на месте.
Как отмечают очевидцы, на дороге был сильный гололед, очевидно водитель легковушки не справился с управлением.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/282450/