Дело Арстана Алая. Автор мема «зима не будет» решением суда оставлен под стражей

Автор мема «зима не будет» Арстан Алай будет содержаться под арестом на период следствия.

Решение принял Октябрьский районный суд.

Суд рассмотрел ходатайство следствия и удовлетворил его в полном объеме. Арстанбек Абдылдаев, больше известный как Арстан Алай, отправлен в Бишкекский СИЗО-1, где будет находиться до 15 января.

Напомним, ранее пресс-центр ГКНБ сообщил, что Арстан Алай задержан по подозрению в совершении преступления — возбуждении религиозной вражды.

Основанием послужили полученные сведения о том, что Арстанбек Абдылдаев в соцсетях, книгах и брошюрах размещал призывы на разжигание религиозной и межрелигиозной вражды, пропаганду идентичности граждан по признакам религиозности. «Считает себя «новым богом», «спасителем», а другие религии, верования и взгляды считает неполноценными, слабыми и недействительными заблуждениями, дает им отрицательную оценку», — отмечают в ведомстве.

У Арстана Алая дома изъяли много литературы, компьютеры, электронные носители информации.

Позже в ГКНБ проинформировали, что последовательницами Арстана Алая в основном были девушки. Их родители обратились с заявлениями в правоохранительные органы. Девушки попадали под влияние Арстана Алая и меняли жизненные взгляды, которые вносили раскол в отношениях с родными.

«При этом отмечено, что Арстан Алай использует своих сторонниц в том числе для удовлетворения интимных потребностей», — говорится в сообщении пресс-центра.



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