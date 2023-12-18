Для кыргызстанок, скрывающих беременность, решили создать условия — тайные роды

Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Депутат парламента Жылдыз Садырбаева инициировала поправки в законодательство по вопросам тайных (конфиденциальных) родов. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

По мнению нардепа, конфиденциальные роды помогут сохранить жизнь и здоровье новорожденного.

«Сегодня родильные дома отказываются принимать роды анонимно из-за того, что эта услуга потом не будет оплачена из средств Фонда обязательного медицинского страхования. Главные врачи медучреждений не имеют регламента действий, а медицинский персонал не знает, как оформлять женщин, желающих родить тайно, и тем самым вынуждают рожениц раскрывать свои персональные данные под угрозой неоказания медпомощи», — говорится в справке-обосновании.

Создание специализированных отделений тайных родов с гарантией сохранения конфиденциальности при отказе от ребенка сможет стать эффективным инструментом профилактики целого ряда проблем, в том числе социального сиротства, уверена инициатор.

По ее словам, в большинстве случаев женщина вынашивает идею избавления от ребенка в течение длительного периода.

При этом решение именно об убийстве младенца принимается с целью сохранить анонимность и «обезопасить» себя от осуждения близкими и обществом: чтобы никто не нашел, не узнал, не наказал. Эти женщины зачастую не способны самостоятельно обратиться за помощью.

«Здесь нет одного-единственного и верного механизма. Необходимо создать систему, предусматривающую помощь на самых разных этапах траектории трудной жизненной ситуации. Это и профилактика в группе риска, создание кризисных центров, тайные роды, беби-боксы», — отмечается в справке-обосновании.

Женщины могут быть спокойны за конфиденциальность и сохранность анонимности: за разглашение врачебной тайны предусматривается уголовная ответственность.

Решается и проблема опасных родов, ведь роды в домах, подвалах, гаражах — в условиях полной антисанитарии — могут привести к трагическим последствиям, таким как смерть или болезни матери и младенца.

«Возможность тайных родов не означает, что государство способствует и поощряет отказ от новорожденного. Но узаконенное содействие конфиденциальным родам — единственный шанс, помогающий женщине скрыть свое истинное имя и, не совершая необратимых поступков, оставить в тайне факт появления на свет ребенка. Оставив младенца в роддоме, женщина передает его на попечение государству, где за ним будут наблюдение и забота. Впоследствии ребенок может быть усыновлен. Женщина не бросает его в мусорку или на улице. Она поступает с ним гуманно», — подчеркнула Жылдыз Садырбаева.

В ноябре произошло сразу три случая, которые потрясли кыргызстанцев: младенцев бросили на улице — в мусорных баках и возле забора частного дома. Всего с начала года в республике брошено 14 детей.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/282447/