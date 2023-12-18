Законопроект о запрете работы в РФ с водительскими правами из Кыргызстана будет отозван

Депутаты Госдумы РФ отзовут законопроект, касаемый работы кыргызстанских таксистов в России.

Об этом сообщил депутат Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев.

По его словам, российские депутаты ранее пытались запретить оказание услуг такси на территории РФ с водительскими правами из КР. В результате переговоров они согласились отозвать законопроект при одном условии.

Депутаты потребовали предоставить полный список тех, кто легально отучился в автошколе в Кыргызстане, без коррупции сдал экзамен и получил сертификат. Свое требование они мотивировали тем, что на территории России немало людей, которые покупают кыргызстанские водительские права за 3000 сомов.

Марлен Маматалиев сообщил, что депутатам Госдумы разъяснили, что сейчас купить водительские права в Кыргызстане стало невозможно.

Депутат предложил кабмину КР предоставить России перечень обладателей легальных водительских прав в Кыргызстане. А заместитель министра внутренних дел КР Адильбек Бийбосунов сообщил, что страны Евразийского экономического союза создают общую базу водительских удостоверений, и эта работа скоро будет завершена.