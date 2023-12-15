На Народном курултае подняли вопрос об особом статусе для Камчыбека Ташиева

Также делегат предложила особый статус для главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Эльнура Жуманова, представительница Джалал-Абадской области, на курултае выступила против изменения флага. Ее слова зал поддержал аплодисментами.

Также она предложила следующий курултай провести в Баткенской области - как символ силы, единства кыргызского народа перед внешними врагами.

"Хочу остановиться на вопросе флага, который вызвал бурные обсуждения. Я дочь кыргызского народа, и я против изменения флага. Еще одно предложение: Народный курултай надо проводить в регионах. Начнем с Баткена. Пусть внешние враги видят, какие сыновья и дочери у кыргызского народа", - сказала она.

Также делегат предложила особый статус для главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

"Наш народный генерал Камчыбек Кыдыршаевич посвятил свою жизнь служению стране. Мы все видим, какая идет борьба. Просим поднять вопрос в Жогорку Кенеше и дать ему статус неприкосновенности", - предложила участница курултая.

Отметим, согласно действующему законодательству, статус неприкосновенности есть у президента, судей и депутатов Жогорку Кенеша. Председатель ГКНБ, как и другие должностные лица, не обладает особым статусом и может быть привлечен к ответственности.

Ранее некоторые депутаты Жогорку Кенеша уже поднимали вопрос об усилении охраны Камчыбека Ташиева.

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