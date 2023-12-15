ГКНБ задержал Арстана Алая

Бишкек, "Саясат.kg". Задержан гражданин КР, Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич (известен как «Арстан Алай»).

ГКНБ КР в целях принятия неотложных мер по оздоровлению религиозной ситуации, а также в рамках уголовного дела зарегистрированного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.330 («Возбуждение религиозной вражды (розни)») УК КР, нами задержан гражданин КР, уроженец Нарынской области - Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич (известен как «Арстан Алай»), 28.04.1968 г.р.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили полученные данные о том, что А.Абдылдаев в социальной сети «Фейсбук», «Инстаграмм» и «Ютуб», а также в книгах и брошюрах содержатся призывы направленные на разжигание религиозной и межрелигиозной вражды, а также пропаганду идентичности граждан по признакам религиозности. Считает себя «Новым Богом», «Спасителем», а другие религии, верования и взгляды считает неполноценными, слабыми и недействительными заблуждениями, дает им отрицательную оценку.

В результате обысковых мероприятий по месту жительства и проведения лекций (т.н. мантры) на территории Чуйской области было изъято большое количество литературы, в частности (книги, брошюры и тетради), компьютеры и электронные носители информации.

По результатам проведенных следственных мероприятий, А.Абдылдаев в порядке ст.96 УПК КР был водворен в СИЗО ГКНБ КР.