Государству возвращены нежилые помещения, площадью 2000 кв.м. в ТРЦ «Ала-Арча»

Бишкек, "Саясат.kg". На указанной площади 2000 кв.м. расположен детский парк развлечений, аренда от которых в последующем будут поступать в городской бюджет.

ГКНБ КР в рамках уголовного дела по факту неисполнения условий землепользования арендаторами муниципальных участков были возмещены 2000 кв.м. на 3-этаже ТРЦ «Ала-Арча» на общую сумму 344 млн. сомов.

Так, в ходе следствия установлено, что в 2007 году постановлением мэрии г.Бишкек компании «Э.И.Г.» был предоставлен во временно пользование земельный участок площадью 2,16 га сроком на 49 лет под проектирование и строительство многоэтажного жилого комплекса с общественно-торговым центром по проспекту Мира. Согласно условиям предоставления мэрией г.Бишкек вышеуказанных земельных участков, арендодатель был обязан передать 10% построенного жилья в муниципальную собственность. При этом, в 2017 году компания «Э.И.Г.» в целях извлечения выгоды и во избежание исполнения указанных обязательств (т.е. строительство многоэтажного дома) продала право пользования участком площадью 1,074 га ОсОО «Т.И.», которое в свою очередь построила ТЦ «Ала-Арча».

В результате проведенных комплексных мероприятий в рамках уголовного дела, ОсОО «Т.И.» передала безвозмездно на баланс ДУМИ мэрии г.Бишкек нежилые помещения в ТРЦ «Ала-Арча» (3 этаж), площадью 2000 кв.м., стоимость которой составляет 344 млн. сомов.

Необходимо отметить, что на указанной площади 2000 кв.м. расположен детский парк развлечений, аренда от которых в последующем будут поступать в городской бюджет.

В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению других причастных лиц, а также работа по выявлению и пресечению аналогичных фактов продолжается.