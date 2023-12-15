Садыр Жапаров о действиях ГКНБ: Наши люди также поддерживают работу спецслужбы

Бескомпромиссная борьба с коррупцией в Кыргызстане будет усилена.

Об этом сегодня, 15 декабря, на II Народном курултае заявил президент Садыр Жапаров.

Президент отметил, что правоохранительные органы, в том числе Государственный комитет национальной безопасности, выполняют свою работу на высоком уровне.

"Наши люди также поддерживают работу спецслужбы. Обеспечиваются мир на нашей земле и мирная жизнь нашего народа, идет серьезная борьба с каждым явлением, которое ему угрожает", - считает глава государства.

Президент затронул и проблему коррупции среди правоохранительных органов и судей. "Реформы, проведенные до сих пор, не дали достаточных результатов. Привлечение к ответственности должностных лиц, которые тайно совершили некоторые незаконные действия, создает проблемы. Но поскольку борьба с коррупцией является нашим приоритетом, она будет продолжаться", - заверил президент.

По его словам, недавно он подписал распоряжение о создании рабочей группы по разработке Государственной стратегии по борьбе с коррупцией в Кыргызстане на 2025-2030 годы. В ее состав вошли представители государственных органов, деловых кругов, независимые эксперты, рабочей группе было поручено разработать план реализации эффективных антикоррупционных мер.



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