Поступили сообщения о "бомбах" в судах, отелях и ресторанах в Бишкеке. Всех эвакуируют

Сегодня, 15 декабря, поступили десятки сообщений о якобы заложенных бомбах в Бишкеке.

Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.

По их словам, сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах в зданиях шести судов: Первомайского, Октябрьского, Свердловского, Аламудунского райсудов, Бишкекского горсуда и Верховного суда Кыргызстана.

Также злоумышленники заявили о бомбах в ресторанах Crostini Restaurant (в отеле "Хаят"), Casa Italia, "Омар Хайям", Buono, "Стамбул", в отелях Ambassador Hotel, Plaza Hotel Bishkek, NOVOTEL, DAMAS International Hotel и Golden Dragon.

Во всех этих локациях находятся сотрудники милиции, которые проводят эвакуацию граждан.

Отметим, это не первый случай эвакуации из государственных и частных учреждений. В начале недели сообщалось о якобы заложенных взрывных устройствах в бишкекских школах №18, 31, 42, 48, 69, 72, 80, детском саду "Остров знаний", роддоме №3, горбольнице №2, торговых центрах "ГУМ" и Bishkek Park.

В конце ноября несколько дней подряд поступало сообщение о бомбе в одной из бишкекских школ. Тогда были задержаны трое учеников этой же школы.



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