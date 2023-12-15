Президент КР: Достоинство каждого человека должно быть защищено не только законом или государством, но и всеми другими гражданами

В нашей стране нет и не может быть оправдания агрессии и жестокости!

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, выступая на втором Народном курултае, коснулся темы защиты женщин и детей в обществе.

Глава государства отметил, что к сожалению насилие в отношении женщин и детей становится проблемой, с которой сталкиваются многие страны по всему миру.

«У нас, в Кыргызстане, в последнее время наблюдаются подобные негативные явления. Это недопустимая ситуация! Достоинство каждого человека должно быть защищено не только законом или государством, но и всеми другими гражданами! Уважение к матерям и женщинам издавна было и остается важной частью самобытности, культурных и социальных норм кыргызского народа! Построение справедливого общества должно быть целью каждого из нас. В обществе не должно быть места грубости, особенно подчеркну необходимость беречь наших женщин, уважать их, заботиться о каждом ребенке, а также уделять особое внимание старшему поколению. В нашей стране нет и не может быть оправдания агрессии и жестокости! Их можно только презирать!» - подчеркнул глава государства.

Напомним, в Бишкеке проходит второй Народный курултай государственного масштаба с участием президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Также в работе курултая участвуют спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев, председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, члены кабмина, государственные и муниципальные служащие.

Народный сектор состоит из 700 делегатов, из них 640 делегатов со всех регионов республики, 30 делегатов от этнических групп и 30 от трудовых мигрантов за рубежом.

Участники собрания обсудят итоги первого Народного курултая и ряд актуальных вопросов. По итогам будет принята резолюция второго Народного курултая.

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