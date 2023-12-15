Садыр Жапаров призвал кыргызстанцев рассматривать налоги как вклад в развитие государства, а не как взнос

Без налогов не будет сильной армии...

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, выступая на втором Народном курултае, призвал население рассматривать налоги как вклад в развитие государства, а не как взнос.

Глава государства отметил, что благодаря раскрытию небольшой части теневой экономики руководству страны удалось добиться масштабного повышения пенсий, пособий, заработных плат, построить беспрецедентное количество социальных объектов и проложить сотни километров новых дорог.

«Без налогов не будет сильной армии, обеспечивающей нам мир, не будет повышения социального благополучия граждан, не будет качественной медицины и достойного образования. Поэтому давайте рассматривать налоги не как обязательства и принуждение, а как важный вклад в развитие страны. Другими словами, давайте принимать это как вклад, а не как взнос!», - отметил президент.

Напомним, в Бишкеке проходит второй Народный курултай государственного масштаба с участием президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Также в работе курултая участвуют спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев, председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, члены кабмина, государственные и муниципальные служащие.

Народный сектор состоит из 700 делегатов, из них 640 делегатов со всех регионов республики, 30 делегатов от этнических групп и 30 от трудовых мигрантов за рубежом.

Участники собрания обсудят итоги первого Народного курултая и ряд актуальных вопросов. По итогам будет принята резолюция второго Народного курултая.

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