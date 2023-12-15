Футбольный союз объявил тендер на строительство спортивного комплекса в Бишкеке

Новый центр планируют построить на базе КФС в Бишкеке на улице Медерова, 1б.
Кыргызский футбольный союз объявляет конкурс на строительство спортивного комплекса площадью 3 тыс. квадратных метров.
Новый центр планируют построить на базе КФС в Бишкеке на улице Медерова, 1б.
Подробную информацию и тендерные документы можно получить в рабочие дни, с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00 в офисе КФС по указанному выше адресу.
Срок проведения конкурса — с 15 по 29 декабря 2023 года включительно (до 14:00).
Справки по телефонам: +996 312 518 284; +996 502 414 127.
Напомним, ранее президент КФС Медербек Сыдыков сообщал, что с весны 2024 года планируется начать строительстов крытого зала для футзала по стандартам Азиатской конфедерации футбола (AFC).
Кабар