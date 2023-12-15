Футбольный союз объявил тендер на строительство спортивного комплекса в Бишкеке

Новый центр планируют построить на базе КФС в Бишкеке на улице Медерова, 1б.

Кыргызский футбольный союз объявляет конкурс на строительство спортивного комплекса площадью 3 тыс. квадратных метров.

Новый центр планируют построить на базе КФС в Бишкеке на улице Медерова, 1б.

Подробную информацию и тендерные документы можно получить в рабочие дни, с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00 в офисе КФС по указанному выше адресу.

Срок проведения конкурса — с 15 по 29 декабря 2023 года включительно (до 14:00).

Справки по телефонам: +996 312 518 284; +996 502 414 127.

Напомним, ранее президент КФС Медербек Сыдыков сообщал, что с весны 2024 года планируется начать строительстов крытого зала для футзала по стандартам Азиатской конфедерации футбола (AFC).

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