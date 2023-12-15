"Я никому не позволю подорвать единство и сплоченность народа Кыргызстана"

Участники собрания обсудят итоги первого Народного курултая и ряд актуальных вопросов.

"Я никому не позволю подорвать единство и сплоченность народа Кыргызстана", - заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на втором Народном курултае.

"Если какой-либо государственный служащий или кто-либо еще нарушит единство и дружественные отношения нашего народа, он будет нести ответственность в рамках законодательства, независимо от его статуса и занимаемой должности. Я никому не позволю подорвать единство и сплоченность народа Кыргызстана!", - сказал он.

Напомним, в Бишкеке проходит второй Народный курултай государственного масштаба с участием президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Также в работе курултая участвуют спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев, председатель ка-бинета министров Акылбек Жапаров, члены кабмина, государственные и муниципальные служащие.

Народный сектор состоит из 700 делегатов, из них 640 делегатов со всех регионов республики, 30 делегатов от этнических групп и 30 от трудовых мигрантов за рубежом.

Участники собрания обсудят итоги первого Народного курултая и ряд актуальных вопросов. По итогам будет принята резолюция второго Народного курултая.

Источник: Кабар





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