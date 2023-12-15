Более 3 тонн лимонов пытались незаконно ввезти в Кыргызстан

Пресечена попытка незаконного провоза контрабандного груза общей стоимостью 700 тысяч сомов.

Об этом сообщило управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

По данным ведомства, из Таджикистана в Кыргызстан незаконно пытались ввезти более 3 тонн лимонов.

Пограничники задержали гражданина КР Т.У., 1994 года рождения, который управлял автомашиной Mercedes-Benz. У водителя отсутствовали сопроводительные документы на груз. Со слов задержанного, груз принадлежал другому гражданину Кыргызстана — уроженцу села Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области.



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