Цены на продукты в меньшей степени зависят от налогов — глава ГНС

На сегодня средняя стоимость 1 килограмма говядины составляет 540 сомов.

«Цены на продукты в меньшей степени зависят от налогов», — заявил сегодня на пресс-конференции председатель Государственной налоговой службы КР Алтынбек Абдувапов.

По его словам, сейчас много ходит разговоров о том, что цены растут из-за налогов. Глава налоговой считает это заблуждением. Ставки налогов влияют на конечные цены на товары народного потребление гораздо меньше, чем воспринимает общество. В пример он привел стоимость нескольких продуктов питания.

На сегодня средняя стоимость 1 килограмма говядины составляет 540 сомов. Налог составляет 1,4 процента от этой цифры, или 7,6 сома. Аналогичная ситуация и с мукой. В этом случае налог составляет 1,9 процента от стоимости, или 1 сом на килограмм. В стоимости риса налог составляет 1,3 процента, или 1,6 сома. Налог на литр подсолнечного масла составляет 1,9 процента, или 2,3 сома от его рыночной цены.

«Цены на товары, которые видит покупатель, не так сильно зависят от налогов. Предприниматели учитывают много параметров при определении цен на свои товары: затраты на производство, конкуренция на рынке, спрос и предложение, изменения в мировой экономике, обменный курс. В последние несколько лет в нашей стране не вводились новые налоги и не увеличивались ставки действующих», — подчеркнул Алтынбек Абдувапов.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/282257/