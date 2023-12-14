Депутаты Жогорку Кенеша утвердили бюджет на 2024 год

Сегодня, 14 декабря, депутаты Жогорку Кенеша одобрили пакет документов о бюджете.

В частности, сразу во втором и третьем чтении одобрены документ о внесении изменений в Закон «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2023-й и плановом периоде 2024-2025 годов» и проект закона «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2024-й и плановом периоде 2025-2026 годов».

Председатель кабмина Акылбек Жапаров поблагодарил нардепов и пообещал ускорить ремонт аварийных школ. «Ваша критика усиливает нашу работу. Мы постараемся выполнить все ваши наказы. Этот бюджет мы выполним вместе», — сказал он.



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