В Кыргызстане проживают 922 человека с донорскими печенью или почками

По ее словам, из них 595 пересадили почку, 324 - печень.

В Кыргызстане проживают 922 реципиента с пересаженными печенью или почками. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщила заместитель министра здравоохранения КР Айжамал Шамбетова.

По ее словам, из них 595 пересадили почку, 324 - печень.

Данные по реципиентам в разрезе регионов: в Бишкеке – 482, Чуйской области – 132, Таласской области – 39, Нарынской области – 27, Иссык-Кульской области – 45, Джалал-Абадской – 132, Баткенской области – 65.

«Следует отметить, что причиной пересадки в большинстве случаев является то, что граждане не своевременно обращаются к врачу. Необходимо обследоваться хотя бы раз в год, чтобы можно было выявить и вылечить болезнь на ранней стадии», - сказала она.

Кабар