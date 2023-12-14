Топографические рабочие группы согласовали 47,05 км кыргызско-таджикской государственной границы

Стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории Республики Таджикистан.

В Баткене с 8 по 14 декабаря состояласть очередная встреча топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина КР.

На данной встрече топографические рабочие группы согласовали 47,05 км кыргызско-таджикской государственной границы.

Стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории Республики Таджикистан.

По итогам встречи подписан соответствующий протокол.

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.

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