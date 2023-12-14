Грубые нарушения выявлены в работе ветеринарных служб Кыргызстана

В частных ветеринарных аптеках Кыргызстана выявлены факты продажи бесплатных вакцин.

Об этом сообщают в Министерстве финансов.

По его данным, служба внутреннего аудита при Минфине провела аудит целевого использования денежных средств, выделяемых из республиканского бюджета на приобретение вакцин и препаратов в ветеринарных управлениях некоторых районов Нарынской, Чуйской и Таласской областей.

«По итогам проверок аудиторами выявлен ряд нарушений, в том числе факты продажи вакцин для домашних животных в частных ветеринарных аптеках, а также самими частными ветеринарными специалистами в Московском, Кочкорском и Бакай-Атинском районах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцинация проводится на безвозмездной основе даже через частных ветеринарных специалистов, работающих на договорной основе с ветеринарными управлениями на местах.

Ветслужбам для приобретения 10,8 миллиона доз вакцин против сибирской язвы, оспы овец, чумы мелкого рогатого скота из республиканского бюджета выделено 45,6 миллиона сомов.

Материалы аудита переданы в правоохранительные органы.



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