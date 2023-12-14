С начала года гепатиты В и С выявлены у более 12,3 тысячи кыргызстанцев

Более 230 тысяч человек прошли скрининг на гепатиты В и С.

Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель министра здравоохранения Медер Исмаилов.

Он напомнил, что с 2023 года запущена программа предоставления бесплатных медицинских услуг по проведению экспресс-тестирования, вакцинации и лечения от гепатитов В и С. На нее из бюджета выделено 276 миллионов сомов, освоено 144 миллиона 987 тысяч 478 сомов.

Из прошедших скрининг у 8 тысяч 493 (3,63 процента) диагностирован гепатит В, у 3 тысяч 876 (1,67 процента) — гепатит С.

«Бесплатное лечение предоставлено 1 тысяче 142 больным гепатитом С и 2 тысячам 548 больным гепатитом В», — отметил Медер Исмаилов.

Он добавил, что в стране проводится кампания по вакцинации взрослого населения от гепатита В, позволяющая снизить заболеваемость и смертность от гепатитов В, С, D.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/282209/