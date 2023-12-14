Избивший девушку в бишкекском баре мужчина задержан и водворен в ИВС

Избивший девушку в одном бишкекских баров мужчина задержан и водворен в ИВС.

Ранее сообщалось, что на девушку напал посетитель бара из-за того, что она отдыхала там с иностранцем.

По данным пресс-службы УВД Первомайского района, задержан подозреваемый в хулиганстве.

УВД Первомайского района Бишкека

Фото УВД Первомайского района Бишкека

Напомним, 11 сентября в милицию с заявлением обратилась девушка. По ее словам, в 2.00 в Munchen pub на пересечении улиц Абдрахманова и Токтогула неизвестный нанес ей телесные повреждения.

По данному факту следственная служба возбудила уголовное дело по статье 280 (Хулиганство) УК КР.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого Б.Т., 1993 года рождения. Он водворен в ИВС. Расследование продолжается.



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