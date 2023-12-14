ГНС уволила 5 сотрудников в связи с утратой доверия

Бишкек, "Саясат.kg". Соответствующий приказ подписал председатель ГНС Алтынбек Абдувапов.

5 сотрудников налоговых органов, ранее ответственных за сбор налогов на рынке «Дордой», уволены в связи с утратой доверия.

Соответствующий приказ подписал председатель ГНС Алтынбек Абдувапов.

Основанием для увольнения послужило их задержание ГКНБ по обвинению в коррупционной схеме на рынке «Дордой» в предыдущие годы.

Правоохранительные органы в настоящее время проводят анализ деятельности сотрудников налоговых органов за предыдущие годы, ответственных за сбор налогов на рынках.

ГНС на сегодня в рамках улучшения налогового администрирования и минимизации контактов с предпринимателями вывела всех сотрудников с рынка «Дордой».

Отметим, что Государственная налоговая служба проводит широкомасштабные мероприятия по искоренению коррупции, выявлению источников коррупции и нейтрализации факторов, способствующих ее распространению.

Вопросы борьбы с коррупцией включаются в повестку дня заседаний коллегий, аппаратных совещаний и рабочих встреч ГНС. Систематически проводится мониторинг для устранения коррупционных рисков.