"Алтын бала". Камила Талиева предложила назначить пособие за третьего ребенка

Депутат Жогорку Кенеша Камила Талиева предложила выдавать пособие за третьего ребенка в семье.

Выступая на заседании парламента, она заявила, что, по данным Нацстаткома, последние четыре года в Кыргызстане снижаются показатели рождаемости.

"Так, в 2019 году в Кыргызстане родились 173 484 ребенка, в 2020-м - 158 112 (меньше на 15 тыс.), а в 2021-м - 150 164 (меньше на 8 тыс.). Снижение количества получателей пособий по беременности и родам свидетельствует о снижении уровня рождаемости в Кыргызстане. В прошлом году количество получателей пособия "Балага суйунчу" сократилось на 12,9% и составило 130,2 тыс. человек", - сообщила депутат.

Талиева считает, что государство должно обратить особое внимание на вопрос рождения третьего ребенка в семье и оказать поддержку многодетным семьям. Она рассказала о предлагаемой ею программе "Алтын бала" ("Золотой ребенок").

"Предлагается с 1 января 2025 года ввести пособия для детей от 0 до 3 лет для семей с тремя детьми, реализовывать данные меры в качестве пилотного проекта в отдаленных, высокогорных и труднодоступных зонах. Далее поэтапно рассмотреть вопрос о выплате пособий всем семьям с детьми, проживающим в приграничных, отдаленных, высокогорных и труднодоступных зонах",- предложила Талиева.



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