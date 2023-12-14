ГКНБ: Задержан очередной сотрудник ГНС, ранее обслуживающий рынок «Орто-Сай»

Бишкек, "Саясат.kg". Указанные действия сотрудников ГНС вызывают недовольство со стороны торговцев рынков...

ГКНБ КР в ходе проводимых мероприятий по выявлению коррупционных проявлений в системе налогового администрирования были выявлены факты злоупотребления должностным положением, выраженные в систематических незаконных поборов денежных средств с торговцев рынка «Орто Сай» сотрудниками УГНС по Октябрьскому району г.Бишкек.

Установлено, что сотрудник УГНС по Октябрьскому району г.Бишкек «С.Э.М.», несмотря на возложенные на него функциональный обязанности по сбору местных налогов, выходя за рамки своих полномочий, в целях личного обогащения занимался незаконным побором денежных средств с торговцев рынка «Орто-Сай», тем самым создал условия для уклонения налогов со стороны предпринимателей.

Указанные действия сотрудников ГНС вызывают недовольство со стороны торговцев рынков и в целом оказывают негативное влияние на проводимую налоговую реформу, в том числе по внедрению ККМ.

13 декабря 2023 года на основании собранных материалов в рамках возбужденного уголовного дела задержан и водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек сотрудник УГНС по Октябрьскому району «С.Э.М.».

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех причастных к данному преступлению лиц и по определению ущерба, причиненного государству.

