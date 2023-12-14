В ГКНБ КР сообщили о снижении стоимости аренды на рынках в Чуйской области

Госкомитет нацбезопасности 12 декабря сообщил, что на торговых рынках в Чуйской области стоимость аренды для торговцев снижена от 20% до 35%.

По информации ведомства, на 30% аренду снизили на рынках Токмака и Кара-Балты. На рынках в Кемине аренду снизили на 20%. А на рынке автозапчастей Жайылского района арендную плату снизили на 35%.

Вместе с этим сообщением ГКНБ опубликовал видеоролики, на которых владельцы рынков говорят о снижении арендной платы и о поддержке налоговой политики властей.

Всего на территории Чуйской области работают 38 рынков, большинство из которых считается мини-рынками.

Владельцы рынков в Чуйской области заявили о снижении стоимости аренды после публичного обращения в их адрес главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Выступая на открытии нового здания Госкомитета 6 декабря он заявил, что власти страны могут вернуть рынки в собственность государства, если их владельцы не создадут там условия работы и не снизят плату за аренду.

Одним из первых, кто заявил о снижении аренды для торговцев, стал основатель крупного рынка «Дордой» Аскар Салымбеков. Он также заявил, что поддерживает налоговую реформу кабинета министров Кыргызстана.

Ранее рынок Салымбекова посещал президент Садыр Жапаров, чтобы встретится с торговцами, которых не устраивала новая налоговая политика властей. Жапаров провел эту встречу после череды митингов торговцев в разных городах страны.

Торговцы выходили на митинги с 29 ноября по 6 декабря с требованием сохранить систему патентов и отменить обязательное использование контрольно-кассовых машин (ККМ).