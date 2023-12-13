Задержали замглавы Аламудунского айыл окмоту и местного депутата

Задержали замглавы Аламудунского айыл окмоту и местного депутата.

Об этом сообщают в УВД Чуйской области.

По данным следствия, в 2018 году заместитель главы Аламудунского айылного округа К. А. и депутат местного кенеша Аламудунского айылного округа Б. А., злоупотребляя должностными полномочиями, обманным путем вошли в доверие к С. Т., 1989 года рождения. Пообещали ему предоставить два земельных участка в селе Учхоз Аламудунского района, за что получили 700 тыс. сомов.

Данный факт был зарегистрирован в ОВД Аламудунского района, возбудили уголовное дело по ст. 209 "Мошенничество" УК КР.

В ходе специальных следственных действий сотрудники 4-го управления ГУУР МВД и ОВД Аламудунского района при возвращении 10 тыс. сомов и передаче в качестве залога государственного акта на земельный участок и расписки об обязательстве возврата остатка в 400 тыс. сомов задержали заместителя главы Аламудунского айылного округа К. А., 1974 года рождения, и депутата местного кенеша Аламудунского айылного округа Б. А., 1969 года рождения.

Задержанных водворили в изолятор временного содержания.

Задержанные. Фото УВД Чуйской области.

Задержанные. Фото УВД Чуйской области.

Установлено, что заместитель главы Аламудунского айылного округа К. А., 1974 года рождения, ранее привлекался к уголовной ответственности по 27 фактам коррупции, связанным с незаконной продажей земельных участков.



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