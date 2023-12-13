Министр образования объяснила, почему поздно сообщили о переводе школ на онлайн-обучение

"Мы всю ночь собирали температурные показатели в кабинетах школ по всей республике".

Министр образования Догдуркул Кендирбаева объяснила, почему ученики и их родители поздно узнали о переводе школ по всей стране на онлайн-обучение.

На пресс-конференции в Бишкеке она отметила, что принятию такого решения больше повлияли не морозы, а обращения родителей столичных школ. Они жаловались, что детям в такую погоду сложно добираться до школы и возвращаться домой.

Также она отметила, что о резком понижении температуры в ближайшие дни ведомству стало известно из новостных сайтов накануне вечером.

«Мы всю ночь собирали температурные показатели в кабинетах школ по всей республике. У нас есть Telegram-канал, участниками которого являются директоры всех образовательных учреждений и руководители районных центров образования. Они отправляют оперативную сводку о температурном режиме. Если в учреждении не работает система отопления, то мы реагируем. Приказ мы приняли поздно. Но учреждения, в которых соответствует температурный режим, могут продолжить учебный процесс в привычном режиме», — сказала министр.

По ее словам, у школ есть право выбора. Если в кабинетах учреждения температурный режим не ниже нормы, то обучение может проводиться в привычном формате.

Напомним, что с 13 по 15 декабря все школы Кыргызстана перевели на дистанционное обучение. Министерство сообщило об этом сегодня утром.

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