В ГКНБ опровергли информацию о том, что в таможню набирают людей президента и главы спецслужб

Бишкек, "Саясат.kg". В отношении С.Ажиканова по имеющимся другим материалам по факту призыва к массовым беспорядкам на территории КР проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.

ГКНБ КР сообщает, что распространенная в социальной сети «Facebook» пользователем «Seyit Azhikan» информация о том, что в Государственной таможенной службе КР на место уволенных за связи с криминальным авторитетом К.Асанбеком и Р.Матраимовым сотрудников набирают людей Президента КР и Председателя ГКНБ КР не соответствует действительности. Зачисление на освободившиеся вакантные должности осуществляется строго по конкурсу и резерву кадров.

Вместе с тем, по результатам оперативно-розыскных мероприятий установлено, что пользователем аккаунта «Seyit Azhikan» является гражданин РФ Ажиканов Сейитбек Кадыркулович, 1979 г.р., уроженец Таласской области, кыргыз, в настоящее время пребывающий в США. С.Ажиканов является близкой связью и соратником Кудайберди уулу Тилекмата, более известного как «Тилекмат Куренов». В отношении С.Ажиканова по имеющимся другим материалам по факту призыва к массовым беспорядкам на территории КР проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.

ГКНБ КР предупреждает, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства Кыргызской Республики.