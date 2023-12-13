Продукты и услуги в Кыргызстане с начала года подорожали почти на 7%

За период с января по ноябрь потребительские цены и тарифы в Кыргызстане выросли на 6,9% по сравнению с декабрем 2022 года.

Об этом 12 декабря сообщил Нацстатком КР, представляя итоги социально-экономического положения страны за прошедшие 11 месяцев.

По данным ведомства, больше всего в республике подорожали непродовольственные товары (на 11,9%), а также алкогольные напитки и табачные изделия (на 10,7%). Кроме того, выросли тарифы на оказываемые населению услуги – на 8,9%. А максимальный прирост цен (12,3%) зафиксирован в Нарынской области и городе Оше.

В октябре Нацстатком отмечал, что за январь-сентябрь рост стоимости продуктов и услуг в КР составил 5,7% по сравнению с 2022 годом. И среди наиболее подорожавших позиций также были алкоголь, табачные изделия и непродовольственные товары.

Позже, Евразийская экономическая комиссия представила расчеты, согласно которым, наибольший рост потребительских цен среди стран ЕАЭС был зафиксирован в Кыргызстане и Казахстане, где продовольствие за период январь-сентябрь увеличилось в стоимости на 3,9% и 6,2% соответственно.

А в сообщении Нацбанка КР от 31 октября отмечалось, что уровень инфляции в стране на тот период достиг 9,2%, а цены с начала года выросли на 6,7%. По оценке финансового регулятора, рост стоимости продовольствия замедлился, но «цены на услуги и непродовольственные товары сохраняются на прежних уровнях».

По итогам 2022 года инфляция в Кыргызстане составила 14,7%. В 2023 году аналитики прогнозировали замедление роста цен и тарифов. В июне Нацбанк прогнозировал инфляцию на уровне 10-12% по итогам 2023 года.