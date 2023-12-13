Ташиев и Ятимов сообщили, что согласовано 90% кыргызско-таджикской границы

По итогам Ташиев и Ятимов выступили со специальным заявлением и заявили, что договорились о 90% кыргызско-таджикской границы.

12 декабря сопредседатели правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов встретились в Баткене и обсудили вопросы делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

По итогам Ташиев и Ятимов выступили со специальным заявлением и заявили, что договорились о 90% кыргызско-таджикской границы.

«Сегодня было большое событие. Мы продвинулись более чем на 120 километров. Эти вопросы были в принципе согласованы. Если взять общую протяженность границ Кыргызстана и Таджикистана, то более 90% государственной границы определено, и мы близки к решению этих вопросов", - сказал Ятимов.

Ташиев подтвердил слова своего коллеги и добавил, что небольшая часть общей протяженности границы осталась неустановленной. Он выразил надежду, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.

«В целом согласовано более 90% границы. Согласованные участки будут озвучены в ближайшее время. У нас осталось несколько участков, даст Бог, мы и их завершим. Какие это участки? Начиная от Кайрагача до Кулуна, Максата, Арка, Арка-1, Арка-2, Жаны-Жера, Жийделика... Мы, рабочая группа, полностью закончили согласование. Кроме того, мы договорились по Карабаку, Лаккону, вплоть до пересечения трех стран. Мы практически решили все спорные вопросы. Осталось несколько встреч для окончательного решения пограничного вопроса", - сказал Ташиев.

Выступая на открытии новой школы в селе Ак-Сай Баткенской области 11 декабря, президент Садыр Жапаров заявил, что граница с Таджикистаном будет уточнена к весне 2024 года. До этого власти заявили, что работы по уточнению границы будут завершены к концу этого года.

На заседании топографических рабочих групп правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы, проходившем с 29 ноября по 5 декабря в Бостоне (Таджикистан), было сказано, что определены еще 24 километра границы.

Общая протяженность границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет 972 километра. С 2002 по 2020 год было уточнено 519 километров границы, а в 2022 году, когда президенты двух стран встретились, они подтвердили, что существует общее мнение относительно общей протяженности 664 километров границы.