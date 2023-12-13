Депутат: Почему родители узнали об онлайн-обучении в школе, а не заранее?

Депутат Жанар Акаев требует объяснить, почему ученики и их родители только сегодня узнали об онлайн-обучении.

На заседании Жогорку Кенеша 13 декабря он заявил, что в Бишкеке обучаются 215 тыс. школьников.

"Вы видите, какой сегодня стоит мороз! 215 тыс. учеников утром пошли в школу, а после их отправили домой на онлайн. В затруднительное положение поставили родителей! Почему нельзя было за день-два объявить об онлайн-обучении, почему нельзя было приказ министра заранее направить? Кабинет министров должен предпринять меры и больше не допускать такого", - возмутился депутат, обращаясь к представителю кабмина в парламенте Алмасбеку Абытову.



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