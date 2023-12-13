Конкурс на должность директоров школ приостановили

С 2022 года на основании конкурса назначены 1 084 директора школ.
Об этом сегодня, 13 декабря, на пресс-конференции сообщила министр образования Догдуркул Кендирбаева.
По ее словам, в настоящее время конкурс не проводится, так как летом этого года был принят новый закон об образовании. В соответствии с требованиями нового закона вносятся изменения в положение о конкурсе директоров. После доработки нормативности правовых документов объявлят новый конкурс, в котором будут новые требования для кандидатов.
Школы, в которых еще не назначены новые руководители, временно возглавляют заместители директоров.
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