Он блогер или кто? Депутат возмущен работой главы «Тазалыка»

Депутат Мейкинбек Абдалиев возмущен работой руководителя «Тазалыка».

Об этом он заявил на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, чиновник все время мелькает в соцсетях, рассказывая, как он замечательно работает.

«Сегодня утром многие граждане опоздали на работу, так как улицы не расчищены от снега. Только проспект Манаса кое-как посыпали солью, остальные улицы утопают в снегу. Он блогер или кто, чем занимается? Если не хочет работать, пусть уходит», — сказал депутат.

Нардеп Жанар Акаев возмутился тем, что школьников заранее не предупредили о переходе на онлайн-обучение из-за морозов.

«Бедные дети утром, в стужу приехали в школы, а им сообщили, что учатся удаленно и отправили по домам. Неужели нельзя было это сделать заранее?» — задался он вопросом.

Напомним, из-за морозов школы в Кыргызстане на два дня — 13-14 декабря перевели на онлайн-обучение. В некоторых чатах родители возмущены поздним принятием решения чиновниками. Некоторые дети сегодня уже пошли на занятия, а их отправили домой.

«Это ужасное отношение к детям и учителям, ведь многие живут далеко. Как можно оповещать в 7.00?» — пишут родители.

«Если дети пришли, то в школе могут провести уроки. Это на выбор», — заметили в МОиН.



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