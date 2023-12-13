Депутатов опять волнует вопрос выдачи виз в США

Парламент придает важное значение развитию сотрудничества с американской стороной.

Председатель парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Улан Примов и депутат Лейла Лурова встретились с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Кыргызской Республике Лесли Вигери.

По словам Улана Примова, парламент придает важное значение развитию сотрудничества с американской стороной.

«Важным элементом кыргызско-американского взаимодействия является развитие межпарламентского сотрудничества», — отметил он.

Затем, как отмечает пресс-служба ЖК, особое внимание нардеп уделил вопросу выдачи виз для граждан Кыргызстана, обозначив, что они сталкиваются с рядом трудностей.

Улан Примов выразил надежду, что американская сторона продолжит работу по дальнейшей оптимизации процесса выдачи виз гражданам Кыргызстана.

Далее парламентарии отметили, что в Кыргызстане создаются благоприятные условия для иностранных инвесторов, на постоянной основе проводится работа по улучшению инвестиционного законодательства и созданию свободных экономических зон.

Лесли Вигери в свою очередь отметил важность тесного партнерства Жогорку Кенеша с Конгрессом США, выразив готовность оказать содействие в развитии двустороннего взаимодействия. Он также рассказал о реализуемых программах и проектах дипмиссии США в Кыргызстане, в частности в сферах образования, здравоохранения, сельского хозяйства, противодействия торговле людьми.

Дипломат также подробно говорил на тему выдачи виз, однако детали беседы в парламенте не сообщили.

Отметим, что вопрос виз поднимается в последнее время часто.

Ранее увеличение срока виз в Америку на встрече с послом страны Лесли Вигери обсуждали депутаты Жогорку Кенеша Акылбек Тумонбаев, Балбак Тулобаев, Карим Ханджеза и Эмиль Токтошев.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в США и Канаде Бактыбек Аманбаева встретился с заместителем помощника государственного секретаря США по делам Центральной и Южной Азии Джоном Поммершаймом и тоже просил ускорить этот процесс.





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