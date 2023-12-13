Сильные морозы. Школы Кыргызстана перевели на обучение в режиме онлайн

«Если дети пришли, то в школе могут провести уроки. Это на выбор», — заметили в МОиН.

Из-за морозов школы в Кыргызстане на два дня — 13-14 декабря перевели на онлайн-обучение. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве образования и науки.

Как пояснили в ведомстве, если в населенных пунктах температура ниже 25 градусов, то занятия проводятся удаленно.

Отметим, что в некоторых чатах родители возмущены поздним принятием решения чиновниками. Некоторые дети сегодня уже пошли на занятия, а их отправили домой.

«Это ужасное отношение к детям и учителям, ведь многие живут далеко. Как можно оповещать в 7.00?» — пишут родители.

«Если дети пришли, то в школе могут провести уроки. Это на выбор», — заметили в МОиН.

Отметим, что по прогнозу Кыргызгидромета 13-14 декабря ожидается резкое понижение температуры воздуха. В некоторых населенных пунктах ожидается до −35 градусов.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/282119/