ГКНБ: Администрации рынков Чуйской области обязались снизить аренду на 20-35%

Бишкек, "Саясат.kg". По Чуйской области зарегистрировано 8714 ККМ, на патентной основе продолжают работать 5861 предпринимателей.

ГКНБ КР в порядке оказания содействия в реализации налоговой реформы Кабинета Министров КР, по итогам проведенных переговоров с владельцами ТРК достигнута договорённость о снижении стоимости арендной платы за торговые места.

В частности, по результатам достигнутой договоренности, администрацией рынка «Мадина», арендная стоимость снижена на 30%.

Также, арендная стоимость снижена на 30% на рынках г.Токмок:

1) городской рынок г.Токмок, зарегистрирован на ОсОО «Токмок Булак», директор А.Сыдыгалиев;

2) ОсОО «Токмок Мурок», скотный рынок республиканского значения, директор А.Ниязалиев;

3) вещевой рынок г.Токмок, зарегистрирован на ОсОО «Ак-Кеме Рахман», директор Ш.Раимов;

4) ТРК «Токмок», владелец 23 торговых контейнеров И.Юлдашев;

5) мелкооптовый рынок г.Токмок, владелец М.Ахмедов.

Аналогичная договорённость достигнута в отношении рынка г.Кант Ысык-Атинского района, зарегистрированного на ОсОО «Кант», директором которого У.Мукеевым в целях облегчения финансовой нагрузки, предпринимателям из числа уязвимых слоев населения (пенсионеры, занимающиеся торговлей) торговые места предоставлены на безвозмездной основе.

Кроме того, на 30% арендная стоимость снижена на ТРК «Береке» в г.Кара-Балта, директор Р.Мурадылов; на ТРК «Жайыл базары» Жайылского района, директор М.Шавкетов; на мини-рынках «Ярмарка» и «Айдар» в с.Беловодск Московского района; по мини-рынкам Сокулукского района – «Нурлан» в с.Новопавловка, администратор Р.Усубалиева; «Жибек-Жолу», администратор Б.Маханов; «Сары-Озон», администратор К.Абдыкалыков; скотный рынок, администратор У.Четимбаев; «Айбек», администратор А.Курманбеков, «Заря», администратор У.Шамырзаев; по Панфиловскому району мини-рынки «Артель О» и «Ак-Жолтой». Владельцем рынка автозапчастей Жайылского района (г.Кара-Балта) У.Ногойбаевым арендная плата снижена на 35%. При этом, арендная стоимость на 20% снижена по мини-рынкам Кеминского района (мини-рынок «Ажка» в г.Кемин, мини-рынок «Бар бол» в с.Орловка).

Следует отметить, что на территории Чуйской области действует всего 38 рынков, большинство которых считается рынком местного значения (т.н. «мини-рынки»), где стоимость аренды и объем выручки значительно отличается от центральных ТРК, расположенных в т.ч. г.Бишкек. Тем не менее, в порядке содействия реализации государственной политики, владельцами ТРК принято решение о снижении арендной платы на рынках Чуйской области.

Вместе с тем, владельцами ТРК Чуйской области наряду с улучшением инфраструктуры рынков для создания соответствующих условий рядовым предпринимателям, занимающимся торговлей на рынках, в плане облегчения финансовой нагрузки на последних, будут предоставлены ККМ на безвозмездной основе (по Чуйской области зарегистрировано 8714 ККМ, на патентной основе продолжают работать 5861 предпринимателей).

